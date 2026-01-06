- Дата публікації
У деяких областях «УЗ» скасувала низку потягів у січні-лютому: список рейсів
У січні та лютому відбудуться тимчасові зміни у русі приміських поїздів.
У січні та лютому у Львівській, Івано-Франківській і Харківській областях деякі приміські поїзди змінять маршрути або тимчасово не курсуватимуть. Причиною стали ремонтні роботи.
Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди».
Протягом 8-11 січня та 18-23 січня за зміненим маршрутом курсуватимуть приміські поїзди:
№6021 Львів-Приміський — Ясениця (замість Львів-Приміський — Сянки)
№6022 Ясениця — Львів-Приміський (замість Сянки — Львів-Приміський).
На Прикарпатті 15, 16, 19- 23, 26-29 січня та 19-21, 23-28 лютого тимчасово не курсуватимуть такі приміські поїзди:
№6423 Івано-Франківськ — Стрий
№6424 Стрий — Івано-Франківськ.
19-24 січня низка приміських поїздів курсуватиме за тимчасовим зміненим графіком в Харківській області:
№6651 Сахновщина — Берестин: відправлення о 06:18, прибуття о 07:18 (замість 05:52 та 06:58 відповідно)
№6654 Берестин — Сахновщина: відправлення о 08:12, прибуття о 09:15 (замість 08:30 та 09:33 відповідно).
Як повідомлялося, «Укрзалізниця» припинила продаж квитків на деякі рейси, які відправляються після 21 січня. Це зумовлено необхідністю скоригувати графік руху поїздів після російського обстрілу ділянки залізниці в районі міста Фастова на Київщині.
Зауважимо, що «УЗ» заявляла про серйозні збої після останнього обстрілу роботу Фастівського залізничного вузла. Окрім того, квитки на деякі рейси до Фастова не продаються, а від 13 січня деякі потяги не будуть зупинятися на станції.