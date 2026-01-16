- Дата публікації
У деяких областях «УЗ» скасувала низку рейсів, затримуються потяги до Києва: що відомо
Зокрема, причиною скасування рейсів є безпекова ситуація.
Станом на ранок 16 січня у напрямку Києва затримується низка приміських поїздів. Також протягом дня не курсуватимуть деякі поїзди у Житомирській і Дніпропетровській областях.
Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниця: приміські поїзди».
З огляду на безпекову ситуацію 6 січня в напрямку Коростеня тимчасово не курсуватимуть такі приміські поїзди:
№6450 Коростень — Овруч;
№6453 Овруч — Коростень;
Також сьогодні тимчасово не курсуватиме низка поїздів на Дніпропетровщині:
№6402 та № 6408 Апостолове — Дніпро-Лоцманська;
№6405 Дніпро-Лоцманська –Апостолове.
За даним «УЗ», станом на 07:15 п’ятниці, низка приміських поїздів затримується до столиці. Йдеться про рейси:
№6004 Фастів — Київ затримується по станції Васильків-4;
№6540 Фастів — Святошин зупинився по станції Мотовилівка;
№7030/6906 Фастів — Київ — Ніжин відправився зі станції Фастів-1 із затримкою 1 год. 7 хв;
№6042 Васильків Центр — Київ затримується по станції Васильків-1.
Нагадаємо, у деяких областях «УЗ» скасувала низку потягів у січні-лютому. Йдеться про рейси у Львівській, Івано-Франківській та Харківській областях.