"У День Маріуполя трапилося диво, це добрий знак": в місті посеред осені розквітнув каштан (відео)

Сьогодні, 29 вересня, у День Маріуполя місцеві жителі помітили незвичне явище – у тимчасово окупованому і знищеному росіянами місті розквітнув каштан.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

"Надія є! Сьогодні, у День Маріуполя, в окупованому місті, трапилося диво. Розквітнув каштан. Дерево, яке як й будинки навкруги, постраждало від російських обстрілів. Напівживе та поранене - розквітнуло. Це добрий знак у День Маріуполя. Він вселяє віру, що наше місто також скоро розквітне з поверненням до нього українського прапору", - зазначила офіційна влада міста.

До слова, за мирні часи Маріуполь святкував день міста 29 вересня. Зараз Маріуполь перебуває під окупацією, росіяни перетворили сучасне місто на руїни. Тому цього року, у день міста Маріуполя, вшановують пам'ять загиблих маріупольців та українських захисників.

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