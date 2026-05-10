День матері 2026: зворушливі привітання від Зеленського, українських військових, політиків та зірок

День матері в Україні супроводжувався хвилею привітань від політиків, військових і відомих українців. У своїх дописах вони дякували матерям за силу, турботу та підтримку в умовах війни.

ТСН.ua зібрав зворушливі привітання українських посадовців, військових і знаменитостей зі святом.

Володимир Зеленський привітав українських матерів із Днем матері

Президент України Володимир Зеленський у День матері подякував українським матерям за любов, підтримку та віру у своїх дітей. У своєму зверненні він також згадав про виклики, які принесла війна для мільйонів родин.

Зеленський зазначив, що українські мами сьогодні — це «про неймовірну витримку, сміливість, хоробрість і любов, яка допомагає вистояти».

«Сьогодні День матері. І особливо сьогодні хочеться сказати найважливіше слово — дякую. Дякуємо за абсолютну любов, яка точно не знає меж, і за все, що мама робить для дитини й родини», — зазначив глава держави.

Привітання Кирила Буданова із Днем матері

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов у День матері подякував українським матерям та зазначив, що кожна українська мати сьогодні є затишком і світлом у важкі для країни часи, а також щоденною тихою силою, без якої неможливо уявити генетичний код нації.

У своєму зверненні Буданов окремо згадав матерів військовополонених і загиблих військових, наголосивши, що їхній біль неможливо передати словами.

«Величезне дякую матерям наших захисників і захисниць. Ви виростили справжніх людей, які стали щитом для всієї країни. Низький уклін тим мамам, які щодня чекають на дзвінок із полону, і тим, хто втратив найдорожче… Ваш біль неможливо висловити словами», — зазначив він.

Також очільник ОП подякував власній матері за підтримку та життєві настанови.

«І дякую тобі, Мамо. За твій спокій, за те, що завжди поруч, і за те, що навчила мене бути людиною і ніколи не опускати руки», — написав Буданов.

Олександр Сирський звернувся до матерів із нагоди свята

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у День матері подякував українським матерям за підтримку, терпіння та «невидиму силу, що тримає наш народ у найважчі часи».

У своєму зверненні він наголосив, що у кожному захисникові та захисниці є «материнська мудрість, підтримка, сила духу та самопожертва».

«Саме ваші слова, ваші обійми й віра допомагають нашим воїнам вистояти та боротися за майбутнє України. Доземно вклоняюся матерям, чиї сини й дочки віддали за Україну найцінніше — свої життя. Ваш біль — це біль усього народу, а ваша стійкість є прикладом незламності для кожного з нас», — написав Сирський.

Крім того, він закликав українських військовослужбовців знайти можливість зателефонувати матерям і привітати їх зі святом.

«Бажаю українським матерям міцного здоров’я, душевного спокою, родинного тепла і віри в перемогу України. Нехай ваші серця завжди зігріває любов, а ваші діти повертаються додому живими і неушкодженими», — додав головнокомандувач.

Юлія Свириденко опублікувала привітання з Днем матері

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко у День матері заявила, що найбільшим щастям у її житті стало материнство та можливість бути донькою своєї матері.

«Найдивовижніше щастя в моєму житті — стати мамою Соні. Справжня Божа ласка — це бути мамою Соні і донькою Світлани Петрівни водночас», — написала Свириденко.

Також прем’єр-міністерка розповіла, що захоплюється матерями, які її оточують.

«Я щодня захоплююся матерями, які мене оточують. Вони рятують дітей у тривоги, моляться за своїх дітей-захисників на фронті, чекають на їхні повідомлення, їхнє повернення — з війни і з полону, знаходять слова підтримки і розради у найскладніші моменти, матері-скелі, на яких тримається наш світ. Найдивовижніше усвідомлення, що на нашій Землі живуть лише матері і їхні діти», — додала прем’єрка.

Привітання Андрія Сибіги із Днем матері

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у День матері закликав українців привітати своїх матерів. Він також висловив вдячність своїй матері й дружині.

«Сьогодні всі квіти світу — для наших Мам. Усі слова вдячності — Матерям. І цей день особливо важливо провести поруч із ними: словом, увагою, турботою, емоціями.», — написав Сибіга.

Також глава МЗС побажав, аби «кожна мама дочекалася своїх дітей додому».

Військові 50-ї бригади з Тернопільщини записали привітання для матерів

Бійці 50-ї окремої артилерійської бригади з Тернопільщини також привітали українських жінок із Днем матері. Відповідне відео опублікували на фейсбук-сторінці бригади.

До привітань долучилися солдат Микола Гензель, солдат Олександр Басюк, старша солдатка Ольга Мазуровська, старший солдат Олег Климчук та військовий капелан Микола Новацький.

Привітання українських політиків із Днем матері

Українські політики, посадовці та громадські діячі також публікують у соцмережах привітання для своїх матерів, діляться сімейними світлинами та словами вдячності.

Народний депутат Геннадій Вацак присвятив допис своїй матері Анні, подякувавши їй за підтримку та віру.

«Дякую тобі за любов, турботу і віру в мене. За те, що допомогла стати тим, ким я є зараз. Бажаю здоров’я, тихого щастя в кожному дні та ще багато щасливих років поруч із нами. Люблю теб. Я- поруч!», — написав політик.

Радниця голови Асоціації міст України Оксана Продан розповіла, що День матері розпочала з дзвінка батькам до Чернівців та наголосила, що з роками час із рідними стає особливо цінним.

«Коли батьки стають старші, кожна можливість бути з ними стає ціннішою. Величезна вдячність за себе, за сестру й за моїх дівчаток! Якнайдовше бути з нами в здоров’ї, здоровому глузді та радості!» — зазначила Продан.

Народний депутат Дмитро Разумков у своєму привітанні написав: «Мамо, дякую за те, що ти в мене є! Я дуже тебе люблю!».

Ексдепутат, а нині військовослужбовець, Олег Ляшко також звернувся до українців із закликом привітати матерів.

«Мамо, дякую за життя. Привітайте своїх найдорожчих з Днем матері», — зазначив він.

До привітань долучилася і радниця — уповноважена президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук.

«Хтось називає її по імені, хтось ніжно в лагідно „матусенька“, а хтось просто „ну маааа“. Жінки стають мамами виносивши і народивши своє маля, іноді народили дитину серцем (усиновили). Часом „мама“ стала мамою для своєї похресниці, інша для племінниці і це не означає що вона не така повноцінна мама. Мами, які реалізувались скориставшись послугами сурогатних мам. Мама це неймовірно виснажлива робота, це вимога мультизадачності, але неймовірні почуття безумовної любові! Бо ти любиш це дитя яким би воно не було, чого б не досягнуло в житті, як би не виглядало. Бо воно твоє і ти його мама! Дякую мам! Ідеальних людей немає, але ти для мене найкраща мама в світі. Люблю тебе!», — написала Герасимчук.

Також депутатка Бучанської міської ради Лариса Федорук опублікувала сімейне фото з мамою та братом, який святкує день народження.

«Мама і Син. Сьогодні ваш день! З Днем матері, матусю! З днем народження, братику! Люблю вас безмежно! Божого захисту вам!», — написала Федорук.

Українські зірки показали мам і привітали їх зі святом

У День матері українські знаменитості поділилися теплими сімейними світлинами та публічно привітали найрідніших.

Співак Святослав Вакарчук лаконічно, але емоційно звернувся до мами: «Мамо! Дякую. За життя. За творчість. За все! Люблю».

Волонтер Сергій Притула привітав усіх українських матерів. Він побажав їм здоров’я, спокою та подякував за любов, молитви й недоспані ночі.

«Усім українським мамам зичу міцного здоровʼя, квітів, посмішок і поменше бентеги на серці! Дякуємо вам за любов, молитви та недоспані ночі! З Днем Матері!», — написав Притула.

Актор Григорій Бакланов опублікував архівний кадр із мамою та зазначив, що вдячний їй за підтримку, віру та любов до розвитку й пізнання.

«З Днем матері. Дякую тобі за підтримку, віру та щеплення любові до постійного розвитку та пізнання. Завжди», — написав актор.

Акторка Анастасія Цимбалару також поділилася світлиною з мамою.

«Сьогодні всі квіти для неї! Мам, дякую за тепло, силу, турботу і нескінченне серце. Виросту — хочу бути схожою на тебе. Низький уклін вам, мами! Нехай кожен день буде для вас!» — написала Цимбалару.

Донька покійного співака Степана Гіги Квітослава Гіга показала рідкісне фото матері, яка уникає публічності.

«Дякую, рідна, за все. Твоя любов — моє серце», — написала Квітослава.

Інна Мірошніченко написала, що в обіймах мами людина завжди почувається дитиною, незалежно від віку. Вона також подякувала матері за життя.

«В обіймах мами ти завжди дитина, скільки б років не було і скільки б сили ти не проявляв в житті. Це місце, де тобі знову 5. Де ти нічого не боїшся, бо мама поруч», — зазначила Мірошніченко.

Олександр Педан привітав із Днем матері свою дружину Інну та подякував їй за все, що вона робить.

«З Днем матері, найкраща мама наших дітей! Дякую тобі за все, що ти робиш. Любимо!», — йдеться в пості ведучого.

Аліна Гросу, яка нещодавно стала мамою, опублікувала серію родинних фото та привітала всіх матерів зі святом.

«Зі святом тебе! І всіх-всіх прекрасних та чарівних жінок з днем Матері. Будьте щасливими, будьте здоровими, довголіття вам і бажаю завжди відчувати любов, вдячність і повагу від своїх діток», — написала Гросу.

Нагадаємо, до Дня матері українки, чиї сини зникли безвісти або перебувають у полоні, поділилися своїми історіями та словами підтримки. Жінки розповідають про надію, очікування та сили, які знаходять заради своїх дітей.

