У День незалежності Польщі Зеленський говорив з Анджеєм Дудою

Зеленський запевнив, що українці завжди будуть вдячні польському народові за допомогу у важкі часи російської агресії.

У День незалежності Польщі президент України Володимир Зеленський здійснив відеоконференцію з президентом Польщі Анджеєм Дудою та привітав його зі святом.

Про це йшлося 11 листопада у повідомленні Зеленського.

"Дорогий Анджею, хай сьогоднішнє свято незалежності буде як і завжди щасливим для Польщі. Наші народи – разом з усією Європою – пройшли великий шлях, і завжди, коли ми були по один бік, ми змінювали історію на краще. Дивовижні речі можливі, якщо українці й поляки об’єднані спільною метою. Як у битвах під Оршею й Замостям, так і зараз, у битві, що триває заради свободи України, а отже, Польщі. Ми виграємо цю битву, бо цінуємо одне одного", – заявив Президент.

Як запевнив Володимир Зеленський, українці завжди будуть вдячні польському народові за допомогу у важкі часи російської агресії.

Зазначимо, що сьогодні, 11 листопада, Польща відзначає День незалежності.

Раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль також привітав Польщу у мережі Х.

Нагадаємо, наразі триває блокада польсько-українського кордону. Польські протестувальники заявляють, що щонайменше до кінця поточного року може тривати блокада.

У матеріалі ТСН.ua йдеться про те, хто стоїть за протестами польських перевізників.

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