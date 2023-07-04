У День незалежності США "Батьківщину-Матір" підсвітили кольорами українського та американського прапорів

Сьогодні американці відзначають 247-й день народження своєї країни
Сьогодні, 4 липня, Сполучені Штати Америки, які стали надійним партнером України у війні проти РФ, святкують 247 річницю підписання Декларації Незалежності від Великої Британії
З нагоди свята монумент "Батьківщина-Мати" у Києві підсвітили кольорами українського та американського прапорів.
Відео опублікував керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Президент Володимир Зеленський привітав громадян США зі святом
"Щасливого 4 липня, Америко! Лише сміливі здобувають незалежність, і лише найкращі з хоробрих здатні передавати свободу з покоління в покоління. Для нас велика честь – бути союзником такої мрії, відваги та свободи", – сказав він.
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