У День незалежності звільнено ще один населений пункт на Донбасі: відео
Наступальна операція українських підрозділів застала окупантів зненацька. Ворог втратив близько роти особового складу.
У неділю, 24 серпня, коли українці святкують День незалежності, Сили оборони звільнили від російських окупантів село Новомихайлівку в Донецькій області.
Про це повідомили в ГУР Міноборони, опублікувавши відео зі звільненого населеного пункту.
Наступальну операцію проведено силами департаменту активних дій ГУР МО України, зокрема підрозділу «Артан», і 2-го штурмбату Третьої штурмової бригади.
Успіху досягнуто завдяки злагодженій роботі розвідки, штурмовиків, важкої техніки та БПЛА. Звільнення Новомихайлівки покращило тактичне становище та посилило оборону смуги на Покровськомунапрямку.
В українській військовій розвідці зазначили, що операція українських підрозділів застала окупантів зненацька. Ворог втратив близько роти особового складу.
«Станом на зараз Новомихайлівка зачищена від росіян і перебуває під повним контролем української армії. Наші прапори повертаються туди, де й мають бути», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 24 серпня президент України Володимир Зеленський анонсував позитивні новини щодо результатів роботи Сил оборони на Донеччині.
Згодом головком ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська успішно контратакували та очистили від окупантів Михайлівку, Зелений Гай і Володимирівку на Донеччині.