Укрaїнa
434
1 хв

У день Різдва російський дрон убив відомого волонтера

В’ячеслав Ільченко, який був засновником фонду «Незламна», зазнав поранень, несумісних з життям.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Волонтер В’ячеслав Ільченко

Волонтер В’ячеслав Ільченко / © із соцмереж

У четвер, 25 грудня, в день святкування Різдва, у Костянтинівці на Донеччині внаслідок удару російського FPV-дрона по евакуаційному авто загинув відомий волонтер В’ячеслав Ільченко.

Про це повідомили в благодійному фонді «Схід SOS».

У момент атаки російського дрона він та ще двоє евакуаційників саме їхали забирати людей.

В’ячеслав Ільченко, який був засновником фонду «Незламна», зазнав поранень, несумісних з життям. Двох інших людей доставили до лікарні з осколковими пораненнями середнього ступеня тяжкості.

Голова благодійної організації «Координаційний гуманітарний центр» Євген Коляда у коментарі «Суспільному» повідомив, що загиблий волонтер евакуйовував людей з багатьох напрямків, працював на Харківщині та Донеччині.

«Він працював у нас від 2022 року. Фонд займався евакуацією цивільного населення по Куп’янському напрямку, по Вовчанському напрямку. Зараз він теж вивозив людей з Куп’янщини, але просто була заявка на Костянтинівський напрямок і вони поїхали туди», — розповів Євген Коляда.

У загиблого В’ячеслава Ільченка залишилася дружина і двоє доньок.

Нагадаємо, раніше місті Костянтинівка на Донеччині під обстріл російського FPV-дрона потрапила родина з двома дітьми, яка їхала по воду на двох велосипедах.

