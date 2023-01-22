У День Соборності одесит здійснив заплив у штормовому морі із прапорами трьох держав: відео

Місцевий "морж" узяв для своєї акції прапор рідного міста, України та дружніх нам країн-партнерів.

У неділю, 22 січня, коли в Україні відзначається День Соборності, спортсмен та популяризатор зимового плавання 60-річний Іван Папушенко влаштував заплив у штормовому Чорному морі.

Відео запливу опублікував британський військовий оглядач Девід Кім.

На опублікованих кадрах одесит тримає над головою прапори України та США. Окрім того, він взяв на акцію прапор рідного міста, а також стяг Великої Британії.

#Ukraine #UkraineRussianWar #USA



In Odessa, a man arranged a swim with Ukrainian and American flags in honour of the Day of the Unification of Ukraine. pic.twitter.com/wuTVZ29gke — David Kime (@CyberRealms1) January 22, 2023

"Ці прапори я обрав тому, що Одеса — це українське місто. І ми всі хочемо жити в українській Одесі. А прапор Великої Британії на честь плавчині з цієї країни Джекі Кобелл, яка підтримала нашу країну на початку війни. Також вона організувала заплив на честь України в Англії, на якому зібрали понад 100 тисяч фунтів для допомоги біженцям", — повідомив у коментарі місцевому виданню novyny.live Іван Папушенко.

Спортсмен наголошує, що розуміє, наскільки важливо зараз підтримувати свою країну та прославляти її на увесь світ.

Під час свого запливу одеський "морж" зміг подолати 20 метрів штормових морських хвиль.

Нагадаємо, 22 січня президент Володимир Зеленський привітав громадян з Днем Соборності України.

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