Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У День Соборності одесит здійснив заплив у штормовому морі із прапорами трьох держав: відео

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публікації
Перегляди
5947
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У День Соборності одесит здійснив заплив у штормовому морі із прапорами трьох держав: відео

Фото: скриншот з відео

Місцевий "морж" узяв для своєї акції прапор рідного міста, України та дружніх нам країн-партнерів.

У неділю, 22 січня, коли в Україні відзначається День Соборності, спортсмен та популяризатор зимового плавання 60-річний Іван Папушенко влаштував заплив у штормовому Чорному морі.

Відео запливу опублікував британський військовий оглядач Девід Кім.

На опублікованих кадрах одесит тримає над головою прапори України та США. Окрім того, він взяв на акцію прапор рідного міста, а також стяг Великої Британії.

"Ці прапори я обрав тому, що Одеса — це українське місто. І ми всі хочемо жити в українській Одесі. А прапор Великої Британії на честь плавчині з цієї країни Джекі Кобелл, яка підтримала нашу країну на початку війни. Також вона організувала заплив на честь України в Англії, на якому зібрали понад 100 тисяч фунтів для допомоги біженцям", — повідомив у коментарі місцевому виданню novyny.live Іван Папушенко.

Спортсмен наголошує, що розуміє, наскільки важливо зараз підтримувати свою країну та прославляти її на увесь світ.

Під час свого запливу одеський "морж" зміг подолати 20 метрів штормових морських хвиль. 

Нагадаємо, 22 січня президент Володимир Зеленський привітав громадян з Днем Соборності України.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
5947
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація