У День захисників і захисниць України відбувся тестовий ефір нового радіо для військових – РАДІОПІХОТА

РАДІОПІХОТА

Реклама

1 жовтня в Україні відбувся тестовий ефір нової радіостанції РАДІОПІХОТА на сайті pihota.fm . Чекаємо РАДІОПІХОТУ в ефірі від 14 жовтня.

Про це повідомили у пресслужбі радіо.

Це радіо від військових, для військових і про військових. У центрі уваги РАДІОПІХОТА – наші захисники і захисниці, і кожен та кожна з них – це жива людина зі своєю історією, зі своїми потребами та страхами, а не герой коміксу чи котик”, – розповів військовослужбовець і програмний директор РАДІОПІХОТА Михайло Безпалько.

Реклама

В ефірі звучатимуть пісні, написані військовослужбовцями та ветеранами. Також готуються програми, рубрики та прямі ефіри із ведучими та гостями із війська. Окрім того, на РАДІОПІХОТА буде багато гумору, особливого військового гумору.

Зауважимо, програмний директор проєкту – Михайло Безпалько. Він - військовослужбовець та досвідчений медійник, який працював на різних радіостанціях понад 17 років. Зокрема, на радіо Люкс FM(Львів) він тривалий час був музредактором та програмним директором. У війську – від червня 2023-го виконував завдання на Покровському напрямку.

“Ви будете здивовані, скільки творчих бійців зараз в українському війську. Дехто з них почав займатися музикою вже після долучення до Сил оборони. Реп, рок, панк, поп, кантрі чи навіть ШІ-експерименти – так звучить зараз українське військо”, – каже Михайло Безпалько.

Особливість цього медіа-проекту – інтерактив. В ефірі звучатимуть голоси не лише військових-музикантів, а й усіх слухачів.

Реклама

Найшвидший спосіб прозвучати на РАДІОПІХОТА – це голосові повідомлення у WhatsApp та Signal за номером 077 450 5 450. Голосові вітання побратимам і посестрам, чи особливий привіт командиру – це фантазія слухачів, яку радіо обіцяє не стримувати. Також готуються до запуску власні мобільні застосунки, а ще у планах – FM-мовлення.

“РАДІОПІХОТА – найближче до війська. Наші слухачі не завжди мають доступ до інтернету, тому FM-мовлення в зоні ЛБЗ – наш найближчий пріоритет”, – наголошує Михайло Безпалько.