У дендропарку Кропивницького з каруселі випала і розбилася на смерть жінка: що відомо про трагедію

Представник адміністрації стверджує, що йдеться про суїцид. За його словами, жінка нібито втратила на війні з Росією близьку людину.

Сьогодні, 7 травня, у Дендропарку міста Кропивницький загинула жінка.

Про це заявила речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Безвенко, передає "Суспільне".

Загибла – 56-річна жителька Крoпивницького.

Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 2 статті 272 "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою". За це винним загрожує покарання – обмеження волі на строк до п'яти років або позбавленням волі до восьми років.

Співвласниця парку Лариса Онул у коментарі місцевому виданню "Точка доступу" розповіла, що дізналась про загибель жінки в парку із соцмереж. Вона стверджує, що жінка вистрибнула сама.

"Я зараз не в місті. Директорка парку написала мені, що жінка вистрибнула з оглядового колеса, це бачили багато свідків. Це все, що я знаю", – сказала співвласниця парку.

Згодом інцидент прокоментував представник адміністрації, який попросив не називати його ім’я та прізвище. Він стверджує, жінка залишила передсмертну записку. Вона нібито втратила на війні з Росією близьку людину.

"Жінка зайшла на атракціон в медичній масці, це видно по камерах відеонагляду. Вона дочекалась поки на оглядовому колесі не буде відвідувачів і лишилась сама у кабінці. Перед посадкою оператор завжди повідомляє, що під час катання вставати зі свого місця заборонено. Коли вона доїхала до самого верха атракціону, то, за словами очевидців, які були поруч – це молода пара з дитиною, вони бачили, як жінка перехилилась і сама випала звідти. Одразу констатували її смерть. Ми викликали і поліцію, і швидку допомогу. При ній знайшли передсмертну записку. У ній вона написала, що просить “нікого не звинувачувати у її смерті, а винити Путіна і рускіх” та залишила контактні дані своїх родичів", – розповів представник адміністрації закладу.

Фото: Суспільне

За його інформацією, у жінки залишився 15-річний син, "який підтвердив, що це його мама".

Раніше повідомлялося, що на Сумщині мати поховала сина-військового і померла сама. У жінки не витримало серце. Схожа трагічна історія трапилася і на Кіровоградщині. Там мати військового померла, дізнавшись про смерть сина.