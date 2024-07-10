У депутата від забороненої ОПЗЖ виявлено незаконних статків на 70 мільйонів

Моніторинг способу життя розпочався на підставі звернення Bihus.Info щодо невідповідності рівня життя депутата, членів його сім’ї та близьких йому осіб отриманим доходам.

Нацагентство з питань запобігання корупції за результатами проведеного моніторингу способу життя виявило у народного депутата України Ігоря Кісільова, який обирався в парламент від нині забороненої політичної партії ОПЗЖ, ознаки незаконного збагачення на понад 70 млн грн.

Про це повідомила пресслужба агентства.

"Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами проведеного моніторингу способу життя виявило у народного депутата України ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про його незаконне збагачення на понад 70 млн грн", – йдеться у повідомленні.

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За даними Bihus.Info, йдеться про депутата народного депутата, обраного в парламент від забороненої нині партії ОПЗЖ Ігоря Кісільова. Цю інформацію у коментарі "Укрінформу" також підтвердили у пресслужбі НАЗК.

Зазначається, що моніторинг способу життя було розпочало на підставі звернення Bihus.Info щодо невідповідності рівня життя депутата, членів його сім’ї та близьких йому осіб отриманим доходам.

Зазначається, що у 2021 році теща Кісільова придбала квартиру в елітному житловому комплексі Diamond Hill площею 360 кв.м в центрі столиці за 5,5 млн грн, "проте Нацагентство знайшло докази суттєвого заниження вартості житла – реальна ринкова вартість помешкання на дату його набуття складала близько 65 млн грн".

"На прохання НАЗК пояснити джерела походження коштів нардеп повідомив, що не знав про купівлю тещею квартири та додав її письмові пояснення", - підкреслили у НАЗК.

Своєю чергою теща депутата вказала джерелами походження коштів власні заощадження, а також заощадження її чоловіка та доньок.

"Однак було встановлено, що доходів, отриманих усіма ними із законних джерел було недостатньо для купівлі коштовної нерухомості", – поінформували з Агентстві.

Статки нардепа Кісільова вражають / Фото: НАЗК

У НАЗК також виявили спробу приховати реальну вартість квартири через внесення недостовірних параметрів в документи, зокрема йдеться про зазначення її розташування у гуртожитку периферійної зони Києва.

Крім того, зазначається, що дружина Кісільова придбала автомобіль Mercedes-Benz S350L, реальна вартість якого майже втричі перевищує ту, що була вказана в договорі купівлі-продажу.

"Таким чином, НАЗК не встановило законних джерел походження коштів, за які були придбані квартира та транспортний засіб за майже 65 млн грн та понад 5,5 млн грн відповідно, що належать близьким родичам посадовця", - заявили в Національному агентстві.

Обґрунтований висновок стосовно народного депутата з виявленими ознаками кримінального корупційного правопорушення скеровано до Офісу Генерального прокурора для визначення підслідності та вирішення питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368-5 КК України.

Нагадаємо, 24 березня 2022 року з фракції ОПЗЖ вийшли п’ятеро народних депутатів, серед них був і Ігор Кісільов.

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