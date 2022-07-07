У депутата-зрадника з Одеси вилучили 2,5 млн гривень та передали в АРМА

У депутата Одеської міської ради від політичної партії "Опозиційна платформа за життя" вилучили понад 2,5 млн грн.

Гроші передали в Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Про це 7 липня повідомили в Київській міській прокуратурі.

Чоловіка підозрюють в колабораційній діяльності. На території Одещини він проводив заходи, спрямовані на залучення громадян для ведення проросійської агітації, виправдовування та визнання правомірною військової агресії проти України, а також подальшого можливого проголошення так званої одеської народної республіки.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, в Україні змінилися ціни на новобудови. У липні ціна м2 нового житла в середньому більша за лютневу.

“1, 9 мільярдів допомоги Україні — це лише початок”: Олена Шуляк про відбудову країни

Читайте також: