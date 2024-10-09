У депутатки Хмельницької міської ради під час обшуку знайдено мільйони доларів готівкою

Працівники Державного бюро розслідувань виявили у депутатки Хмельницької міської ради понад 1,5 мільйона доларів готівкою, які вона не задекларувала. Крім того, у неї були виявлені об'єкти нерухомості, інформація про які також не була вказана в її деклараціях.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

"Жінка у своїй декларації взагалі не вказала наявність у неї готівки. Водночас під час обшуків у індивідуальних банківських комірках, відкритих на її ім’я, та за місцем її роботи правоохоронці вилучили понад 1,5 млн доларів США у різній валюті", — йдеться у повідомленні.

Слідчі Державного бюро розслідувань розслідують кримінальне провадження, пов'язане з оборудками на Хмельницькій митниці. Ці дії стосуються угод, виконаних приватною компанією, директором якої є депутатка Хмельницької міської ради.

Депутатка Хмельницької міської ради затримана співробітниками ДБР за підозрою у незаконному збагаченні, що передбачає стаття 368-5 Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років, а також можливе позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, у квартирі родини керівниці Хмельницького обласного центру МСЕК під час обшуків виявили значні статки: 5 млн 244 тис. доларів, 300 тис. євро та понад 5 млн грн.

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