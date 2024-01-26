У Держдепі попередили про наслідки для України, якщо Конгрес затягуватиме питання з допомогою

Йдеться не лише про допомогу у сфері безпеки, а також економічну та гуманітарну підтримку.

Українці скоро почнуть відчувати наслідки відсутності допомоги від США, якщо законодавці у Конгресі й надалі зволікатимуть з рішенням про подальшу підтримку.

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Про це заявив у четвер у Вашингтоні заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, передає Укрінформ.

"Ми очікуємо та сподіваємося, що Конгрес зможе діяти у якнайшвидший та оперативніший спосіб, щоби ми могли далі виконувати наші зобов’язання з підтримки українських партнерів",- зауважив він.

Пател зазначив, що йдеться не лише про допомогу у сфері безпеки, а також економічну та гуманітарну підтримку.

"Якщо ми не зможемо цього зробити, будуть реальні, справжні, відчутні наслідки. І, зрештою, постраждають люди в Україні та їхні зусилля в боротьбі з російською агресією", - наголосив представник Держдепартаменту США.

Крім того, він заявив, що під ризиком опиниться й діяльність неурядових, гуманітарних та інших партнерських організацій, які займаються допомогою. Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що рівень підтримки партнерів не зменшиться і Україна "не зникне з радарів".

Крім того, ми раніше інформували, що журналіст Остап Яриш заявив, що Дональд Трамп тисне на Конгрес, щоб заблокувати допомогу Україні заради перемоги на виборах.

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