У Держдепі пояснили, що вважатимуть перемогою України у війні з Росією

У Держдепі запевнили, що США та союзники продовжуватимуть підтримувати українців стільки, скільки це буде потрібно.

У Державному департаменту США заявили, що підтримують досягнення довготривалого та справедливого миру в Україні, однак остаточною перемогою вважатимуть повне виведення російської військ з усіх окупованих територій.

Також читайте Чи готова РФ до перемовин і яка позиція союзників України: у МЗС дали відповідь

Про це заявив заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател, інформує Голос Америки.

Він нагадав, що Україні невдовзі святкуватимуть 32 річницю Декларації про незалежність від Радянського Союзу, яка вже другий рік буде відбуватись в умовах незаконної та неспровокованої агресії Росії.

"Ми наближаємось до позначки в 18 місяців з початку російського повномасштабного вторгнення. Нагадаю слова президента Байдена, який зазначив, що перемогою у війні в Україні буде, щоб Росія повністю забралась з України", – заявив Пател.

Він зазначив, що у Держдепі підтримують зусилля на досягнення "справедливого та довготривалого миру в Україні, яка має залишатись незалежною, суверенною, демократичною та квітучою країною".

Крім того, Пател додав, що США та союзники продовжуватимуть підтримувати українців стільки, скільки це буде потрібно для того, щоб Україна могла захистити себе від російської агресії та "бути у якомога сильнішій позиції за столом переговорів, коли настане час".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах Америки засудили атаки РФ на українську зернову інфраструктуру. Вашингтон закликає Москву негайно повернутися до Чорноморської зернової ініціативи.

Крім того, ми раніше інформували, що Сполучені Штати Америки разом із європейськими союзниками працюють над тим, щоб навчання українських пілотів на сучасних винищувачах F-16 розпочались якомога швидше.

Читайте також: