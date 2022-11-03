У Держдепі США розповіли, як допоможуть Україні перезимувати

Допомога, яка необхідна Україні, аби пройти зиму, передбачає кілька елементів: системи ППО та обладнання для відновлення пошкодженої інфраструктури.

США намагатимуться допомогти Україні пройти через важку зиму, якщо росіяни продовжать атакувати критичну інфраструктуру країни.

Про це заявила помічниця державного секретаря США Карен Донфрід в інтерв'ю "РБК Україна".

"Просто розпачливо бачити, що робить Росія, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі, намагаючись перетворити електрику і тепло на зброю, щоб приректи українців на холодну, темну зиму. Те, що відбувається сьогодні, просто огидно. Тому ми, як і багато ваших друзів, прагнемо допомогти вам зробити так, щоб цієї зими українці не сиділи в холоді та темряві", - сказала вона.

Карен Донфрід зазначила, що один з елементів допомоги Україні у проходженні зимового періоду є систиеми протиповітряної оборони.

"Ми активно цим займаємося, як і багато наших союзників і партнерів. Я знаю, що чиновники тут думають про те, які є критичні вузли в енергетичній інфраструктурі, навколо яких ви хотіли б розмістити ці системи ППО", - сказала вона.

Другим елементом допомоги є обладнання, яке допоможе у відновленні критичної інфраструктури, яка вже постраждала. За словами Карен Донфрід, партнери працюють над тим, щоб знайти таке обладнання і передати його Україні.

"Інший аспект – коли ви відновлюєте ту енергетичну інфраструктуру, яка постраждала, чи маємо ми обладнання, яке ми можемо відправити вам? Чи є в інших європейських країнах таке обладнання, яке могло б стати вам у пригоді? Тому я думаю, що є багато різних елементів, над якими ми зараз працюємо, і ми продовжимо робити все можливе, щоб ви змогли пройти цю зиму", - сказала помічниця держсекретаря США.

Найскладніша зима для українців

РФ атакує енергетичну інфраструктуру України, що призводить до знеструмлення в багатьох регіонах країни. Таким чином Росія позбавляє українців світла, опалення, водопостачання.

Екскерівник НАК "Нафтогаз-Україна" Юрій Вітренко, перебуваючи ще на посаді, заявляв, що ця зима буде "найгіршою в історії" через перебої з постачанням електроенергії та опалення.

Радник Офісу президента Олексій Арестович також попередив українців, що цієї зими в Україні може виникнути ситуація, коли води, світла і тепла може не бути тижнями, а то й місяцями.

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