У Держдепі заявили про обовʼязок США допомагати Україні та Ізраїлю

У Держдепі нагадали, що Україна захищає свою територіальну цілісність та суверенітет.

У Державному Департаменті Сполучених Штатів заявили, що допомога для України та Ізраїля є "імперативом" для Вашингтона.

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Про це заявив заступник речника Держдепу Ведант Пател, передає Укрінформ.

Він нагадав, що Україна захищає свою територіальну цілісність та суверенітет.

"Ми вважаємо імперативом продовження підтримки наших партнерів в Україні, які захищають свою країну та захищають її територіальну цілісність і суверенітет. Ми також продовжуємо вірити в необхідність підтримки наших партнерів в Ізраїлі, які боронять свою безпеку і мають повне право на самозахист", - зауважив Пател.

Крім того, речник Держдепу нагадав, що спікер Палати представників Марк Джонсон раніше висловився на підтримку України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Держдепі заявили, що США не схиляють Україну до переговорів з Росією.

Крім того, ми раніше інформували, що комітет із закордонних справ палати представників Конгресу США підтримав більшістю голосів двопартійний законопроєкт про використання російських активів для допомоги Україні.

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