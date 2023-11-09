У Держдепі заявили про обовʼязок США допомагати Україні та Ізраїлю

У Держдепі нагадали, що Україна захищає свою територіальну цілісність та суверенітет.
У Державному Департаменті Сполучених Штатів заявили, що допомога для України та Ізраїля є "імперативом" для Вашингтона.
Про це заявив заступник речника Держдепу Ведант Пател, передає Укрінформ.
Він нагадав, що Україна захищає свою територіальну цілісність та суверенітет.
"Ми вважаємо імперативом продовження підтримки наших партнерів в Україні, які захищають свою країну та захищають її територіальну цілісність і суверенітет. Ми також продовжуємо вірити в необхідність підтримки наших партнерів в Ізраїлі, які боронять свою безпеку і мають повне право на самозахист", - зауважив Пател.
Крім того, речник Держдепу нагадав, що спікер Палати представників Марк Джонсон раніше висловився на підтримку України.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Держдепі заявили, що США не схиляють Україну до переговорів з Росією.
Крім того, ми раніше інформували, що комітет із закордонних справ палати представників Конгресу США підтримав більшістю голосів двопартійний законопроєкт про використання російських активів для допомоги Україні.
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