У Держдумі РФ заявили, що так звана "СВО" триватиме ще багато років (відео)

У Росії налаштовані воювати "до кінця", і, вочевидь, мовиться про той момент, коли закінчаться громадяни, здатні воювати за свого божевільного диктатора.

Депутат Держдуми Петро Толстой заявив, що так звана "СВО", а точніше – війна, триватиме багато років. Смерті людей – це жахлива трагедія, каже він, але у Росії немає іншого виходу, ніж довести це до кінця.

Відео виклав телеграм-канал "Сеятель ветра".

У російській Держдумі заявили, що війна триватиме ще багато років

"Завдання надто серйозне, а озлоблення надто високе"

Як відомо, втрати росіян на війні в Україні є колосальними. Але державі-агресорці завжди було байдуже, скільки своїх громадян доведеться покласти, щоб виконати поставлене завдання. Найабсурдніше те, що досягти бодай якихось результатів так і не вдається, а кидати бійців на "м'ясны штурми" армія РФ продовжує з дедалі більшою силою та частотою.

Толстой радить не займатися "шапкозакидництвом". За його словами, попереду довга "спеціальна військова операція", яка йтиме ще не рік, не два.

"Завдання надто серйозне, а озлоблення надто високе. Але говорити про те, що зараз швидко усе закінчиться, це вводити глядача в ілюзію. Ні, друзі мої, нічого не закінчиться, воно, на жаль, лише починається. І те, що люди гинуть, жахливо, це трагедія. Але у Росії немає іншого виходу, ніж довести це до кінця", – вважає Толстой.

Цікавим є і той факт, що у путінських посіпак різко змінилася риторика. Про взяття української столиці "за три дні" вони вже не говорять."Божевільні м'ясники вже не розповідають казочки для Z-плебсу про Київ за 3 дні, а відкрито визнають, що їхня мета – вічна війна. М'ясорубка без жодного сенсу і без кінця. Скільки при цьому загине їх власних громадян цим людожерам начхати", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ протягом 9 листопада ліквідували або поранили на фронті ще 800 російських окупантів, а також завдали ворогу втрат в озброєнні та військовій техніці. Так, втрати росіян у війні проти України на 10 листопада сягають уже близько 309 520 військових загиблими та пораненими.

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