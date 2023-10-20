У Держмитслужбі розповіли, скільки гуманітарки для військових частин "зникло"

У 2023 році третина переданої допомоги українським військовим не дійшла до військових частин.

Про це інформує Державна митна служба України.

Зазначається, що протягом 9 місяців 2023 року перевірили понад 9 тисяч фактів переміщення товарів гуманітарної допомоги на адресу 200 військових частин. Крім того, встановлено більше, ніж 3 тисячі випадків не підтвердження її надходження до військових частин, - йдеться в повідомленні.

"З метою припинення виявлених порушень митного законодавства та притягнення винних осіб до адміністративної або кримінальної відповідальності митники направили 387 повідомлень про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, передбаченого ст. ст. 190, 358, 201-2 Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

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Загалом складено 320 протоколів про порушення митних правил, де предметами правопорушень є товари гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, у Нацполіції викрили псевдоволонтери, який торгував гуманітарною допомогою.

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