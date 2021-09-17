У Держпраці розповіли, скільки українців та у яких сферах працевлаштовані без оформлення

У Держпраці розповіли, скільки українців та у яких сферах працевлаштовані без оформлення

На роботодавців-порушників накладають штрафи.

Інспектори Держпраці виявили понад 10 тисяч нелегальних працівників на українських підприємствах. Такі результати перевірок напередодні оприлюднили у відомстві.

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Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 17 вересня.

Так, за їхніми даними, найбільше порушень вимог працевлаштування було виявлено в Харківській, Одеській і Київській областях. Щодо сфер діяльності, то найбільше нелегальних працівників інспектори знайшли в сільському господарстві, харчовій і торговельній галузях.

Варто зазначити, що штраф за порушення трудового законодавства становить 60 тисяч гривень за кожного працівника. Повторне порушення обійдеться працедавцям у 180 тисяч гривень.

Нагадаємо, від 1 липня 2021 року Мінекономіки посилило боротьбу з тіньовою зайнятістю. Йдеться про інспекційні перевірки, які проводять спеціалісти Держпраці та Державної податкової служби з метою виявлення роботодавців, що використовують незадекларовану працю, та стимулювання їх до переходу до формальних трудових відносин.

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