У Держприкордонслужбі оцінили ймовірність вторгнення до України з Білорусі

РФ вивела свої підрозділи, які перебували на території Білорусі.

Наразі агресорка Росія не має можливості здійснити вторгнення з території сусідньої Білорусі. Там потужного ворожого угруповання немає.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

"Можу зазначити, що на території Білорусі Росія не має достатніх сил для того, щоб здійснити дії по відношенню до нашої країни, здійснити вторгнення", - наголосив він.

Демченко нагадав, що Росія вивела з території Білорусі свій контингент, який там перебував на навчанні. Йдеться про 10-12 тисяч особового складу, які перебували на полігонах, а також проходили підготовку та навчання.

"Після того, як РФ вивела їх на територію своєї держави, то в межах ротацій нових вона не завела. Тобто фактично на території Білорусі зараз немає такого потужного угруповання російських військ, яке могло б становити загрозу для України", - каже Демченко.

Наразі ситуація щодо кордону з республікою не зазнає змін. українські військові укріплюють і лінію кордону, і прикордоння для того, "щоб мати потужності відбити будь-яку атаку, якщо таке буде повторно відбуватися".

Як повідомлялося, РФ і Білорусь планують масштабні військові навчання. Країни 2025 року хочуть провести спільні навчання "регіонального угруповання військ", які мали відбутися 2023 року.

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