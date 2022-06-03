У Держприкордонслужбі розповіли, чи є загроза повторного наступу з Білорусі

У Держприкордонслужбі кажуть, що наразі поблизу українсько-білоруського кордону немає такого угруповання, яке повторно могло б здійснити вторгнення в Україну в Чернігівській або Сумській областях.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначив, що сьогодні російські окупанти укріплюють свої позиції біля кордону з Сумською та Чернігівською областями. Крім того, вони здійснюють переміщення військ.

Про це Демченко сказав у ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Такого угруповання, яке повторно могло б здійснити вторгнення в Україну на напрямку Чернігівщини або Сумщини ми не фіксуємо", – повідомив Демченко.

За його словами, наразі не можливо точно встановити кількість російських бійців та техніки, які перебувають біля кордону. Водночас Демченко зазначив, що ворог продовжує щоденно обстрілювати прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської областей. Речник Держприкордонслужби переконаний, що окупанти роблять це для того, аби стримати там українських військових.

"Вони змушують військове командування України тримати сили біля кордону, а не перекидала їх на загрозливіші напрямки", - пояснив Демченко.

Крім того, він запевнив, що наші прикордонники укріплюють позиції і зроблять все, щоб у разі повторного наступу не впустити ворога.

Нагадаємо, вчора о 20:00 у Білорусі місцеві помітили колону військової техніки, яка прямувала із Молодечно до Мінська.

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