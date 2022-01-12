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У Держрибагенстві розповіли, скільки і яких риб запустили до українських водойм у 2021 році

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У Держрибагенстві розповіли, скільки і яких риб запустили до українських водойм у 2021 році

pixabay.com

Найбільше до водойм запустили рослиноїдних видів і коропів.

До українських водойм у 2021 році випустили понад 16 мільйонів екземплярів молодої риби. Такі результати озвучили у звіті Держрибагенства.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 12 січня.

Зазначається, що найбільше до водойм запустили рослиноїдних видів і коропів – 11 мільйонів. Хижаків – понад 3,5 млн екземплярів. А от стерляді, осетрових і севрюги запустили у водойми понад півтора мільйона. Також зарибнили лососем і фореллю гірські річки Закарпаття та Прикарпаття. На це пішло понад 200 тисяч екземплярів риб.

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