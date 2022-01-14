У Держспецзв'язку оцінили масштаб хакерської атаки на українські урядові сайти

Унаслідок хакерської атаки постраждало близько 70 сайтів.

Хакерська атака, яку було здійснено на сайти державних органів, є найпотужнішою за останні чотири роки. Унаслідок дій зловмисників постраждало близько 70 сайтів.

Про це заявив заступник голови Держспецзв'язку Віктор Жора під час брифінгу.

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"На жаль, можемо констатувати, що за останні чотири роки - це найпотужніша атака. Принаймні, враховуючи її охоплення... Було атаковано близько семи десятків центральних і регіональних сайтів, тобто, сайті центральних органів виконавчої влади і регіональні сайти", - зазначив Жора.

За його словами, наразі триває розслідування щодо того, хто конкретно може стояти за хакерською атакою. На його думку, протягом сьогоднішнього дня вдасться зібрати доказову базу і почати аналіз. Крім того, до з'ясування подробиць доєдналися міжнародні партнери.

"Хочу зауважити, що наші міжнародні партнери запропонували нам допомогу в розслідуванні цього інциденту. Ми з ними активно взаємодіємо", - додав Жора.

Наразі, за його словами, постраждалі сайти відновлюють роботу.

"Наразі ми відновлюємо роботу цих ресурсів. Мобільний застосунок "Дія" працює. Ми розуміємо, що дані перебувають у держреєстрах, які не уражені (атакою). Портал "Дія" зараз вимкнено. Із сайтом "Дія" тривають роботи. Всі користувачі мобільного застосунку можуть отримувати послуги у звичайному режимі", - додав він.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів України, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру.

Роботу більшої частини атакованих державних ресурсів вже відновлено. Контент сайтів залишився без змін, і витоку персональних даних, як запевняють, не відбулося.

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