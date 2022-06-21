У Держспецзв’язку попереджають про нову кібератаку: які файли не слід завантажувати на свій комп’ютер

У Держспецзв’язку попереджають про нову кібератаку: які файли не слід завантажувати на свій комп’ютер

Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, попереджає українців про нову кібератаку на об’єкти критичної інфраструктури.

Фахівці виявили розповсюдження електронних листів нібито від імені "Державної податкової служби України" з темою "Повідомлення про несплату податку".

Про це йдеться на сайті CERT-UA.

У них міститься архів "НакладенняШтрафнихСанкцiй. zip" з однойменним docx-документом. Його відкриття в кінцевому результаті призведе до завантаження шкідливої програми Cobalt Strike Beacon. Активність відстежується за ідентифікатором UAC-0098.

Ще одна кібератака здійснювалася за допомогою розповсюдження шкідливого документу з назвою "Nuclear Terrorism A Very Real Threat.rtf", відкриття якого призводить до завантаження та запуску шкідливої програми CredoMap. Цю активність асоціюють із діяльністю групи APT28.

Нагадаємо, раніше у Держспецзв'язку та захисту інформації України вже попереджали про кібератаку на українську критичну інформаційну інфраструктуру. Тоді зловмисники розсилали електронні листи з темою "СПИСОК посилань на інтерактивні карти".

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