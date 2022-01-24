У Держспецзв'язку повідомили, чи втратили українські урядові сайті важливі дані під час кібератаки

У Держспецзв'язку повідомили, чи втратили українські урядові сайті важливі дані під час кібератаки

У Держспецзв'язку повідомили, що за результатами розслідування встановили, що до кібератаки причетні хакерські угруповання РФ.

У Держспецзв'язку оцінили наслідки масштабної хакерської атаки на українські урядові сайти, яка трапилася у ніч з 13 на 14 січня.

Про це розповів під час брифінгу 24 січня голова Держспецзв'язку Юрій Щиголь за підсумками засідання РНБО.

"На сьогодні встановлено, що від атаки постраждало 22 сайти органів державної влади, для 6-ти з яких було завдано значної шкоди інформаційним системам. 70 сайтів було відключено за вказівкою співробітників наших та Служби безпеки України. Протягом трьох днів інфраструктуру було відновлено. Чутлива (важлива - ред.) інформація втрачена не була", - наголосив Щиголь.

Він підкреслив, що особливістю кібератаки є те, що всі вебсайти постраждалих органів державної влади побудовані на системі управління контентом в OktoberSi. Практично, всі вебсайти були розроблені однією приватною компанією.

"Застосована зловмисниками хакерська атака дала змогу змінити головні сторінки вебсайтів, а доступ заблокувати. Наявні дані свідчать, що кібератака була заздалегідь ретельно підготовлена. Вона здійснювалася скоординованою групою хакерів та проведена на високому інформаційному рівні", - сказав голова Держспецзв'язку.

За його словами, вищесказане вказує, що до кібератаки причетні хакерські угруповання РФ. Окрім цього, Юрій Щиголь заперечив інформацію про поширення витоку особистих даних. Тому з метою покращення стану кібербезпеки держави та запобігання подальшим інцидентам було ухвалене рішення щодо невідкладного внесення законодавчих змін для узаконення процедури BugBounty.

Нагадаємо, що у ніч проти 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів України, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру.

На стартових сторінках МЗС і Міносвіти з'явилися оголошення з погрозами до громадян. На сторінці на чорному тлі були перекреслені знаки з гербом, прапором і мапою України, а також профілем свині. На порталі МОН розмістили погрозливі повідомлення українською, російською та польською мовами.

Згодом у Мінцифри зазначили, що після кібератаки витоку персональних даних українців не було.

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