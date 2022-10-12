У Держспецзв'язку повідомили про рекорд мобільного трафіку в 2022 році

Голова Держспецзв'язку повідомив про рекорд мобільного трафіку у 2022 році.

Він також закликав менше користуватися мобільними телефонами під час обстрілів.

Юрій Щиголь наголосив на цьому в ефірі "1+1" в межах телемарафону у день 30-річчя цієї служби.

"Намагайтеся не завантажувати надзвичайно великі файли черезмобільні мережі. Користуйтеся більш виважено", - закликав Щиголь.

Щодо рекорду мобільного трафіку у 2022-му, то за словами голови Держспецзв'язку, найвищі показники зафіксували у перший та другий дні війни.

"Це 24-25 лютого цього року. Це були найбільші сплески трафіку взагалі в країні. Цього дня було атаковано зв'язок супутнику Viasat", - сказав Щиголь.

Однак, в Україні не було жодного дня, коли б зникав зв'язок по всій країні, що дивує весь світ.

"Кожна міжнародна зутріч - це здивування: як вдалося втримати зв'язок Напочатку війни практично всі партнери говорили": Перше, що у вас зникне - це зв'язок. Але він є, він працює", - додав голова.

Напередодні міністр енергетики Герман Галущенко розповів, що буде з енергосистемою найближчими днями. Він наголосив, що відновлення пошкоджених об'єктів уже відбувається.

За його словами, росіяни завдали наймасштабнішого удару по енергосистемі України за весь час війни.

Міністр пояснив, що економія електроенергії українськими споживачами допоможе уникнути великого об'єму віялових відключень і стабілізувати всю енергосистему.

Через перевитрати електроенергії в низці областей України запроваджують віялові відключення - у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Сумській областях.

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