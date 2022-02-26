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У Держспецзв'язку спростували інформацію, що ворог може відстежувати українців за допомогою геолокації

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Водночас закликають не поширювати у публічний доступ фото та відео із тегами геолокації.

Інформація, яку раніше поширювали у ЗМІ, про відстежування українців за геолокацією не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Там наголошують, що увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі. Водночас закликають не поширювати у публічний доступ фото та відео із тегами геолокації.

Детально:

  • Смартфони на Android чи iOS не відправляють локацію. Якщо ви хочете «зникнути» – вам треба вмикати авіарежим.
  • Випадково кудись відправити повідомлення зі своєю локацією можна, наприклад, через вайбер чи телеграм. Не діліться в публічних чатах інформацією, як і куди легко проїхати. Тільки в особистих повідомленнях із друзями, але краще за все – в телефонній розмові.
  • Не робіть "комплімент" ворогу: якби у росіян були технології відстежування вашої локації два попередні дні, навіщо їм би було потрібним ставити мітки?
  • У чатах часто «лякають», що будуть коригувати ворожі удари завдяки геолокації. Однак адреси укриттів та бомбосховищ і так у відкритому доступі.

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