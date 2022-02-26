У Держспецзв'язку спростували інформацію, що ворог може відстежувати українців за допомогою геолокації

У Держспецзв'язку спростували інформацію, що ворог може відстежувати українців за допомогою геолокації

Водночас закликають не поширювати у публічний доступ фото та відео із тегами геолокації.

Інформація, яку раніше поширювали у ЗМІ, про відстежування українців за геолокацією не відповідає дійсності.

Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації.

Там наголошують, що увімкнена геолокація на телефоні не допомагає ворогу проводити наведення на цілі. Водночас закликають не поширювати у публічний доступ фото та відео із тегами геолокації.

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