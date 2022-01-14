У Держспецзв’язку відповіли, чи був витік персональних даних після хакерської атаки на урядові сайти

У Держспецзв’язку відповіли, чи був витік персональних даних після хакерської атаки на урядові сайти

У службі кажуть, що контент сайтів при атаці змінено не було, і витоку персональних даних не відбулося.

Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України повідомляє, що внаслідок хакерської атаки на урядові сайти, витоку персональних даних не відбулося.

Про це йдеться на сайті Держспецзв’язку.

Також читайте США і Британія відправили до України кіберфахівців для протидії хакерським атакам РФ — NYT

Як повідомляється, у ніч із 13 на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема МЗС, МОН та інші.

"Контенту сайтів при цьому змінено не було, і витоку персональних даних не відбулося", — кажуть у Держспецзв’язку.

Повідомляється, що більшість постраждалих держресурсів уже відновлено, інші будуть доступні найближчим часом. З метою недопущення поширення атаки на інші ресурси та локалізації технічної проблеми тимчасово призупинено роботу низки інших урядових сайтів.

Наразі Держспецзв'язку спільно зі Службою безпеки України та Кіберполіцією збирає цифрові докази та займається розслідуванням інциденту.

Нагадаємо, на стартових сторінках МЗС і Міносвіти хакери оприлюднили оголошення з погрозами до громадян. На сторінці на чорному тлі були перекреслені знаки з гербом, прапором і мапою України, а також профілем свині. На порталі МОН розмістили погрозливі повідомлення українською, російською та польською мовами. Зокрема, що особисті дані нібито потрапили до Мережі.

Хакерська атака: деякі урядові сайти ще відновлюють

Читайте також: