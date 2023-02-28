У Держспоживслужбі пояснили, як діяти, якщо продавець у магазині вказав одразу два різні цінники

Покупець має право купити товар за нижчою ціною у випадку, якщо продавець вказав одразу два різні цінники.

Про це роз'яснюють у Держспоживслужбі.

У ст. 15 закону "Про захист прав споживачів" йдеться про те, що кожен українець має право одержати інформацію про товар, серед яких і ціна. У законі також зазначені вимоги до цінника:

потрібно вказувати вартість кожної одиниці товару;

ціна повинна включати всі податки та додаткові збори.

"На жаль, дуже часто трапляється ситуація, коли споживач бачить одну ціну на ціннику певного товару і власне розраховує сплатити саме таку ціну, проте під час розрахунку на касі виявляється, що ціна на обраний товар інший, як правило, більша", - зазначають у відомстві.

Відповідно до ст. 8 статті 18 Закону України "Про захист прав споживачів", якщо є неточності, то суперечка вирішується на користь покупця. Таким чином, розрахунок повинен відбуватися за тією вартістю, яка вигідніша покупцю товару чи продукту.

Зазначається, у випадку, якщо вам відмовляються продати товар за ціною, яка вказана у ціннику, то ви маєте право звернутися зі скаргою до Держспоживслужби. Попередньо варто зберегти чек і зробити фото цінника.

Нагадаємо, одружений лікар із лікарні Північного Лондона займався сексом із пацієнткою, "щоб полегшити її біль у грудях".