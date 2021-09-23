У Держстаті назвали розмір середньої зарплати в Україні: у яких регіонах та сферах найбільші заробітки

Найбільше отримують у Києві.
Середня зарплата в Україні становить понад 14 тисяч гривень. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.
Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 23 вересня.
Найбільше отримують жителі столиці - у Києві середня оплата праці становить майже 21 тисячу гривень. Понад 15 тисяч гривень отримують на Донеччині. У Київській області працівники за місяць в середньому отримують 14,5 тисячі.
Загалом за даними онлайн-сервісу з пошуку роботи, зарплати в столиці, Одесі та Харкові, становлять від 6 до 85 тисяч гривень. Найменшу платню отримують прибиральниці, санітарки, паркувальники та вахтери. А найбільше заробляють працівники в ІТ-сфері та топменеджери.