У Держстаті назвали розмір середньої зарплати в Україні: у яких регіонах та сферах найбільші заробітки

У Держстаті назвали розмір середньої зарплати в Україні: у яких регіонах та сферах найбільші заробітки

Найбільше отримують у Києві.

Середня зарплата в Україні становить понад 14 тисяч гривень. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики.

Про це розповіли в ефірі "Сніданку з 1+1" 23 вересня.

Найбільше отримують жителі столиці - у Києві середня оплата праці становить майже 21 тисячу гривень. Понад 15 тисяч гривень отримують на Донеччині. У Київській області працівники за місяць в середньому отримують 14,5 тисячі.

Загалом за даними онлайн-сервісу з пошуку роботи, зарплати в столиці, Одесі та Харкові, становлять від 6 до 85 тисяч гривень. Найменшу платню отримують прибиральниці, санітарки, паркувальники та вахтери. А найбільше заробляють працівники в ІТ-сфері та топменеджери.

Мінімальна зарплата підвищиться до 6,5 тисяч гривень уже наприкінці цього року – Економічні новини

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання