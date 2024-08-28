У Десні під Києвом виявили отруйні речовини з Росії?: чи дійсно існує загроза

Українців налякали черговою небезпекою. Мер Вишгорода Олексій Момот повідомив, нібито у річці Десна під Києвом виявили отруйні речовини, які потрапляють туди з РФ.

Про це він написав на своїй сторінці у соціальній мережі.

Міський голова зазначив, що мешканцям громад Броварського та Вишгородського районів, через які протікає річка, заборонили купатися та ловити рибу.

Пізніше посадовець видалив допис зі своєї сторінки.

Фото: із соцмереж

З власних джерел ТСН.ua з’ясував, що наразі небезпечних речовин у Десні немає.

"Є інформація, що у річці Сейм, яка прямує та безпосередньо впадає у річку Десна з Сумської області, дійсно є загроза від забруднюючої речовини невідомого походження. Наразі нашими фахівцями моніториться інформація щодо річки Десна біля села Літочки. Поки не виявлено ніяких змін щодо води, а також не виявлено отруєння риби", - повідомило ТСН.ua джерело у Броварському районі.

Також поки немає заборони на купання у річці Десна чи виловлювання у ній риби.

"Таких розпоряджень ніхто не давав. Завтра буде проведено засідання комісії ТЕБ та НС у Броварській РДА, можливо, це питання там буде розглядатися, якщо буде така необхідність", - додав співрозмовник.

За словами джерела ТСН.ua, ситуація постійно контролюється фахівцями. Колеги з Чернігівської області теж стежать за станом води – поки немає ніяких видимих ознак щодо забруднюючих речовин, які могли б вплинути на життя та здоров’я людей.

У Київводоканалі запевняють, що ситуація контрольована.

У Державній екологічній інспекції Столичного округу не виявили перевищення гранично допустимих концентрацій органічних та мінеральних речовин у річці Десна в межах Київської області. Вміст кисню також в межах норми. Фактів мору риби не виявлено.

Про це повідомили у Київській обласній державній адміністрації.

“Напередодні було отримано інформацію від Регіонального офісу водних ресурсів у Сумській області щодо погіршення якісного стану води у річці Сейм, яка є лівою притокою річки Десна. Зокрема, йшлося про забруднення води, яка рухається за течією Сейму, а також щодо замору риби в ньому”, - йдеться у повідомленні.

Оскільки Десна протікає територією Київщини, а саме Вишгородським та Броварським районами, комісія ТЕБ та НС доручила здійснювати щоденний моніторинг якості води.

Для запобігання негативному впливу на здоровʼя населення, Київська обласна комісія ТЕБ та НС рекомендує не користуватися водою річки Десна, заборонити там купання та вилов риби в Десні, а також використання річкової води для господарських потреб та поїння худоби.

"Ситуація перебуває під постійним контролем. Про зміни буде повідомлятися додатково", - запевняють в КОВА.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині українські прикордонники помітили дуже великий об’єкт на річці Десна, який плив із території Росії.

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