У десяти регіонах України тисячі громадян залишилися без світла: що стало причиною

В Україні сьогодні не планували відключень світла, але в ряді регіонів частина людей все ж залишилася без електропостачання через обстріли та погодні умови.

Про це повідомило Міненерго.

Дніпропетровська область

Через технологічні проблеми без електрики залишилися 335 споживачів.

Донецька область

Внаслідок обстрілів знеструмлено 2,5 тисячі людей у 15 населених пунктах. Енергетики відновили подачу світла для 3,6 тисячі абонентів у 13 населених пунктах, але на ранок без світла залишаються 139 населених пунктів, що складає 80,2 тисячі абонентів.

Запорізька область

Через бойові дії без електрики залишаються 3,7 тисячі споживачів у 51 населеному пункті.

Київська область

Після грози знеструмлено 450 абонентів у 2 населених пунктах.

Кіровоградська область

Через погану погоду без електрики залишилися 326 споживачів у 2 населених пунктах.

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Миколаївська область

Внаслідок технічних проблем без світла 561 абонент у 5 населених пунктах.

Сумська область

Через бойові дії без електропостачання залишаються 80 населених пунктів — 6,6 тисячі споживачів.

Харківська область

На ранок без світла залишаються 40,9 тисячі абонентів через бойові дії.

Херсонська область

Після обстрілу у Херсоні знеструмлено 110 споживачів. Загалом без світла більше ніж 12 тисяч людей. Після нічних обстрілів ситуація погіршилася, загалом без електрики понад 25 тисяч споживачів у 45 населених пунктах.

Чернігівська область

Через бойові дії без світла залишаються 1,4 тисячі абонентів.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомляли, що працюють над забезпеченням достатньої кількості електроенергії для України на осінь і зиму. Для цього планується збільшити технічні можливості для імпорту електрики з Європи, зокрема з Польщі.