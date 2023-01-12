У дев'яти областях 12 січня застосували аварійні відключення світла - Укренерго

Загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі.

Станом на 11:00 12 січня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі України, через що у дев'яти областях вже застосували аварійні відключення світла.

Про це повідомляє "Укренерго".

"Для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання, які діють з 00:00 до 24:00. Вже зранку у дев'яти областях були перевищені ліміти споживання, внаслідок чого для збереження стабільної роботи енергосистеми застосовувалися аварійні відключення", - йдеться у повідомленні.

Графіки відключень у регіонах України можна знайти за посиланням.

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В "Укренерго" також наголошують, що загальний дефіцит в енергосистемі – це наслідок масованих ракетних та дронових атак росіян по енергетичній інфраструктурі. Крім цього, ворогом тимчасово окуповані низка електростанцій, які виробляли електроенергію для українців, серед яких найбільша Запорізька АЕС. Ці потужності дозволили б у повній мірі покрити потребу в електроенергії.

Масовані атаки РФ

Нагадаємо, що від жовтня минулого року РФ розпочала ракетний терор України. Головна ціль - енергетична інфраструктура, аби взимку залишити людей без світла, опалення та води. Так, станом на 12 січня ворог здійснив вже 11 масованих атак по Україні. Саме вони і призвели до такої складної ситуації з електропостачанням в країні.

Більше того, за прогнозами, РФ готує новий масовий обстріл, під час якого окупанти можуть використати ракети повітряного базування, морського базування та дрони-камікадзе іранського виробництва.

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