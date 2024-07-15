У деяких областях дощі та прохолода: синоптики оновили прогноз на сьогодні,15 липня

Сьогодні, 15 липня, на більшій частині території України очікується спека. Температура подекуди сягне +40...41°C.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

У західних та північних областях вдень можливі короткочасні дощі з грозами, які принесуть незначне полегшення. На решті території країни опадів не передбачається. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

На півдні, сході та в центральних областях (окрім Вінниччини) стовпчики термометрів піднімуться до позначки +35...39°C. На заході країни буде дещо прохолодніше: +29...34°C.

У Києві та області очікується суха та спекотна погода. Вдень температура повітря сягатиме +35...39°C по області та +36...38°C у столиці. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Нагадаємо, у ДСНС попередили, що у більшості східних й південних областей очікується аномальна спека. За даними "Укргідрометцентру", причина — у поширенні тропічного повітря з Африки. Рятувальники порадили за можливості не виходити на вулицю і пити багато води.

В "Укренерго" повідомили, що через спеку більш відчутний дефіцит потужності в енергосистемі. З підвищенням температури збільшилося й споживання електроенергії, тому протягом усієї доби будуть застосовувати графіки відключень.

Спека неймовірна, а буде взагалі +42! Як вижити в рекордну духотінь

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