У деяких областях дощитиме: прогноз погоди в Україні на середу, 4 травня

У деяких областях дощитиме: прогноз погоди в Україні на середу, 4 травня

У середу, 4 травня, у деяких регіонах України трохи посвіжішає та пройдуть невеликі дощі.

Завтра в країні буде мінливо хмарна погода.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 4 травня вночі в країні буде без опадів, вдень в Карпатському регіоні, центральних, східних та південних областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ, окремі грози. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, на півдні країни до 11°, вдень 14-19°, у південних областях та на Закарпатті до 22°, у північних областях 11-16°.

4-6 травня в Тернопільській, Волинській, Хмельницькій, більшості районів Кіровоградської, Одеської, 6 травня і Житомирської, Київської та Миколаївської областей надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також читайте До України йдуть заморозки: де і коли чекати на мінусову температуру

У Києві 4 травня також буде сухо. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9°, вдень 14-16°.

Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".

Читайте також: