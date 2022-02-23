У деяких областях ітиме дощ, а місцями навіть сніг: прогноз погоди в Україні на четвер, 24 лютого

У деяких областях ітиме дощ, а місцями навіть сніг: прогноз погоди в Україні на четвер, 24 лютого

Завтра буде хмарно з проясненнями.

У четвер, 24 лютого, у більшості регіонів України ітиме невеликий дощ з мокрим снігом.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра у Приазов'ї, на Луганщині та в Криму, вночі також і в західних, північних, Вінницькій та Одеській областях місцями очікується невеликий дощ з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вітер північно-східний 5-10 м/с (в західних та північних областях - змінних напрямків, 3-8 м/с). Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, на Херсонщині, Миколаївщині та Одещині до 11°, в Карпатах вночі 2-7° морозу, вдень від 2° тепла до 3° морозу.

У Києві 24 лютого вночі місцями ітиме невеликий дощ, вдень без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 0-2° тепла, вдень 5-7°.

Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.

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