У деяких областях лунає повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Це вже вдруге за годину.

У деяких областях України вдень 30 грудня пролунала повітряна тривога. Слід перебувати в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - зазначили у ПСУ.

Станом на 13:37 "почервоніли" такі області:

Київська

Черкаська

Полтавська

Чернігівська

Сумська

Харківська

Дніпропетровська

Кіровоградська

Нагадаємо, цього ж дня в Україні вже оголошували повітряну тривогу. Йшлося про загрозу балістики.

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