Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У деяких областях лунає повітряна тривога: перебувайте в укриттях

У деяких областях лунає повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Повітряна тривога 30 грудня

Це вже вдруге за годину.

У деяких областях України вдень 30 грудня пролунала повітряна тривога. Слід перебувати в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - зазначили у ПСУ.

Станом на 13:37 "почервоніли" такі області:

  • Київська
  • Черкаська
  • Полтавська
  • Чернігівська 
  • Сумська
  • Харківська 
  • Дніпропетровська
  • Кіровоградська

Нагадаємо, цього ж дня в Україні вже оголошували повітряну тривогу. Йшлося про загрозу балістики.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація