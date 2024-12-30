У деяких областях лунає повітряна тривога: перебувайте в укриттях

Це вже вдруге за годину.
У деяких областях України вдень 30 грудня пролунала повітряна тривога. Слід перебувати в укриттях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
"Увага! Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку! Загроза застосування авіаційних засобів ураження!", - зазначили у ПСУ.
Станом на 13:37 "почервоніли" такі області:
- Київська
- Черкаська
- Полтавська
- Чернігівська
- Сумська
- Харківська
- Дніпропетровська
- Кіровоградська
Нагадаємо, цього ж дня в Україні вже оголошували повітряну тривогу. Йшлося про загрозу балістики.
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