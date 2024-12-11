У деяких областях оголосили жовтий рівень небезпеки: про що попередили українців

Українців закликають бути уважними та обережними на дорогах.

У деяких областях України оголосили жовтий рівень небезпеки. Фіксується налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

"Протягом доби 11 грудня у західних, північних та Вінницькій областях ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий)", - йдеться у повідомленні Укргідрометцентру.

Нагадаємо, в Україні 11 грудня буде волога та хмарна погода через вплив циклону та атмосферних фронтів. На заході та півночі можливі ожеледь та налипання мокрого снігу.

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