У деяких областях України пролунала повітряна тривога: відомо про загрозу балістики

Ворог знову вдався до атаки.

Частину України вдень 10 грудня охопила повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку, в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили у ПСУ.

Станом на 15:11 "почервоніли" такі області:

Черкаська

Кіровоградська

Полтавська

Дніпропетровська

Запорізька

Донецька

Харківська

Миколаївська

Херсонська

Одеська

Нагадаємо, частину України зранку 10 грудня охопила повітряна тривога. Була загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

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