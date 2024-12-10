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У деяких областях України пролунала повітряна тривога: відомо про загрозу балістики

У деяких областях України пролунала повітряна тривога: відомо про загрозу балістики

Повітряна тривога 10 грудня

Ворог знову вдався до атаки.

Частину України вдень 10 грудня охопила повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку, в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили у ПСУ.

Станом на 15:11 "почервоніли" такі області:

  • Черкаська
  • Кіровоградська
  • Полтавська
  • Дніпропетровська
  • Запорізька
  • Донецька
  • Харківська
  • Миколаївська
  • Херсонська
  • Одеська

Нагадаємо, частину України зранку 10 грудня охопила повітряна тривога. Була загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

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