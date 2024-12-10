У деяких областях України пролунала повітряна тривога: відомо про загрозу балістики

Ворог знову вдався до атаки.
Частину України вдень 10 грудня охопила повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
"Загроза застосування балістичного озброєння з південно-східного напрямку, в областях де оголошено повітряну тривогу", - повідомили у ПСУ.
Станом на 15:11 "почервоніли" такі області:
- Черкаська
- Кіровоградська
- Полтавська
- Дніпропетровська
- Запорізька
- Донецька
- Харківська
- Миколаївська
- Херсонська
- Одеська
Нагадаємо, частину України зранку 10 грудня охопила повітряна тривога. Була загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
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