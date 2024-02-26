У деяких регіонах майже квітень: прогноз погоди на завтра, 27 лютого

Погода в Україні стає все теплішою.
В Україні завтра, 27 лютого, опадів не очікується.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Протягом дня у більшості областей України буде тепло, +6+11 градусів, а в західних областях ледь не квітень, +12+18 градусів.
"Надалі, як я вже казала, опади в Україні малоймовірні. Найтепліше буде в західних областях, а стриманіше, прохолодніше - у східній частині", - зазначила вона.
Раніше синоптики повідомили, що погода в Україні на початку весни може бути нестійкою.