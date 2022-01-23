У деяких регіонах сніжитиме: прогноз погоди в Україні на неділю, 23 січня

На високогір'ях Івано-Франкiвської та східної частини Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень).
У неділю, 23 січня, в Україні триматиметься невеликий мороз та місцями ітиме сніг.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, у неділю у західних, вдень і в південно-східних областях очікується невеликий, місцями помірний сніг, на решті території без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу (вночі на Лівобережжі місцями до 13°), вдень 1-6° морозу, на півдні країни близько 0°. В Карпатах часом сніг, температура вночі та вдень 12-17° морозу.
У Києві 23 січня буде без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-8° морозу, вдень 2-4° морозу.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.
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