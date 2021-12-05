У деяких регіонах є стабілізація з показниками: у МОЗ оприлюднили оновлені карантинні зони

У деяких регіонах є стабілізація з показниками: у МОЗ оприлюднили оновлені карантинні зони

Наразі "червона" зона все ще найбільша в Україна.

В Україні станом на 5 грудня у "червоній" зоні епідемічної небезпеки перебувають перебувають 19 регіонів. Ще дві області - "помаранчеві", чотири - "жовті".

Про це свідчать дані МОЗ.

Згідно зі статистикою, до "червоної" зони карантину належать: м. Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Слід зауважити, що COVID-ситуація наразі дещо стабілізувалась у Києві, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Луганській, Львівській, Одеській, Рівненській та Херсонській областях. Проте рішення про вихід з "червоної" зони має ухвалити Державна комісія з ТЕБ і НС.

"Помаранчевих" регіонів знову два - Полтавська і Закарпатська області. "Жовтими" є чотири області - Тернопільська, Кіровоградська, Харківська, Чернівецька.

Нагадаємо, протягом останньої доби в Україні виявили 6 622 нових випадків COVID-19. Померло 278 людей. Одужало 9 274 пацієнти.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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