У "Дії" з’явилась нова послуга, яка дозволить 18-річним українцям отримати гроші від держави

В Україні 16 грудня стартувала послуга "єКнига", яка надає 18-річним громадянам 908 грн для придбання книг через застосунок "Дія".

Про це повідомляє Український інститут книги.

Особи, які досягли 18 років у 2024 році або досягнуть цього віку в 2025-му, зможуть отримати від держави допомогу на придбання книжок. Сума допомоги становить 908,4 грн. Ці гроші можна витратити на покупку паперових, електронних або аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, що беруть участь у програмі.

Книги можна придбати лише українською мовою. Список книгарень, що беруть участь у програмі, буде опубліковано на сайтах "Дії" та Українського інституту книги.

Щоб скористатися програмою "єКнига", потрібно:

Завантажити застосунок "Дія" на свій смартфон.

Відкрити спеціальний рахунок "Дія.Картка" для "єКниги" в одному з банків-партнерів.

Подати заявку через застосунок "Дія".

Після схвалення заявки кошти будуть зараховані на картку "єКнига", яку потрібно використати протягом трьох місяців. Оплата книг здійснюється безготівково через термінал у книгарні або на сайті магазину. Через рік після завершення воєнного стану допомогу зможе отримати один із батьків новонародженої дитини або її офіційний представник.

Нагадаємо, У 2025 році у "Дії" планують створити єдиний реєстр домашніх тварин, де зберігатимуться дані про вакцинацію, хвороби та контакти власників. Реєстрація тварин буде добровільною, але Міністерство цифрової трансформації закликає до відповідальності.

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