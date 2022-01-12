У дитини зупинилося серце: у Харкові іноземка народжувала вдома і ледь не померла, а медикам довелося реанімувати немовля

У дитини зупинилося серце: у Харкові іноземка народжувала вдома і ледь не померла, а медикам довелося реанімувати немовля

Пологи ускладнилися тим, що хлопчик був у тазовому передлежанні.

У Харкові одразу дві бригади медиків швидкої рятували життя породіллі та її малюка. Жінка вирішила народжувати вдома, але пологи виявилися складними, бо дитина "йшла" ніжками.

Про це повідомляють у Центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Сьогодні, 12 січня, о 01:48 до швидкої надійшов виклик про пологи. На місце прибула бригада медиків, які заходилися надавати акушерську допомогу породіллі, котра вирішила народжувати вдома.

"Через тазове передлежання дитини пологи минали з ускладненнями. О 02:15 жінка народила хлопчика, вагою 2730 г, зростом 49 см. На жаль, серце маленької дитинки не витримало важкого перебігу пологів і зупинилося. Породілля також потребувала надання екстреної медичної допомоги", - розповіли у Центрі.

Рятувати новонародженого малюка заходилися медики іншої бригади, які теж прибули на виклик. Вони проводили реанімаційні заходи немовляті.

"На першій хвилині життя стан хлопчика за шкалою Апгар оцінювався в 0 балів. Завдяки проведенню реанімаційних заходів, на 5 хвилині життя - 5 балів, і вже через декілька хвилин, після відновлення серцево-легеневої діяльності, стан хлопчика оцінювався вже у 7-8 балів за шкалою Апгар. Пізніше, після проведення оглядів та надання медичної допомоги, жінку та живого новонародженого хлопчика шпиталізовано", - повідомили у Центрі.

Медики побажали одужання та сил матері та її дитині.

Нагадаємо, що у Луцьку біля перинатального центру жінка народила дитину. Пологи приймала дівчина, яка вийшла з медзакладу.

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