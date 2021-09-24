У дитсадку Запорізької області сталося масове отруєння дітей

4 дітей потрапили до лікарні і 5 лікуються вдома.

У Вільнянську Запорізької області четверо дошкільнят потрапили у лікарню, ще п’ятеро лікуються вдома з гострою кишковою інфекцією.

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Про це повідомляє "Держпродспоживслужба" у Запорізькій області.

9 вихованців з трьох груп дитячого садку в місті Вільнянськ із скаргами на підвищення температури, нудоту та діарею звернулися по допомогу до медзакладу від 19 по 22 вересня.

"Усі хворі діти обстежені "швидкими" тестами на ротавіруси. Антиген ротавірусу не виявлений. Загалом зареєстровано 9 випадків захворювання на ГКІ серед дітей дошкільного віку. З них 4 дитини декілька днів перебували на лікуванні в Вільнянській багатопрофільній лікарні", - йдеться в повідомленні.

Нині ще 5 дошкільнят перебувають на домашньому лікуванні. Всі в задовільному стані.

Нагадаємо, що у Кременчуці Полтавської області від початку року чотири людини отруїлися дикорослими грибами. Серед потерпілих, однорічна дівчинка та 61-річна жінка.

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