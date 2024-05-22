В "Дії" будуть недоступні деякі послуги для водіїв – які і коли знову запрацюють

Головний сервісний центр МВС змінює реквізити для оплати рахунків.
У мобільному застосунку "Дія" тимчасово будуть недоступні дві послуги для водіїв – перереєстрація авто та обмін посвідчення водія. Обмеження діятимуть від 24 до 27 травня включно.
Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Дія".
Як повідомляється, послуги будуть недоступні через підвищення вартості низки сервісних послуг МВС і зміну реквізитів для оплати рахунків.
"Попередні заявки розглянемо в порядку черги. Від 28 травня послуги в Дії знову запрацюють", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в Україні можуть запровадити обмеження щодо кількості порушень ПДР на рік (подробиці).
Читайте також провідні новини дня: