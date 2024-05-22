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В "Дії" будуть недоступні деякі послуги для водіїв – які і коли знову запрацюють

В "Дії" будуть недоступні деякі послуги для водіїв – які і коли знову запрацюють

В "Дії" будуть недоступні деякі послуги для водіїв – які і коли знову запрацюють

У "Дії" будуть недоступні деякі послуги для водіїв / Фото: vesti.ua

Головний сервісний центр МВС змінює реквізити для оплати рахунків.

У мобільному застосунку "Дія" тимчасово будуть недоступні дві послуги для водіїв – перереєстрація авто та обмін посвідчення водія. Обмеження діятимуть від 24 до 27 травня включно.   

Про це йдеться у повідомленні Telegram-каналу "Дія".

Як повідомляється, послуги будуть недоступні через підвищення вартості низки сервісних послуг МВС і зміну реквізитів для оплати рахунків. 

"Попередні заявки розглянемо в порядку черги. Від 28 травня послуги в Дії знову запрацюють", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити обмеження щодо кількості порушень ПДР на рік (подробиці).

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