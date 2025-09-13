У "Дії" до 15 вересня тимчасово не працюватиме частина послуг: які саме

Застосунок "Дія" / © Міністерство цифрової трансформації

Від 20:00 13 вересня до 8:00 15 вересня деякі сервіси та послуги на порталі та в мобільному застосунку «Дія» тимчасово будуть недоступні. Як повідомляють у Міністерстві юстиції, це пов’язано з плановим оновленням державних реєстрів, яке необхідне для безпечної та коректної роботи системи.

Про це повідомили у пресслужбі “Дії«.

Користувачам, які планували скористатися послугами, що залежать від реєстрів (Єдиний державний реєстр, ДРАЦС, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та інші), радять заздалегідь виконати необхідні операції або почекати завершення технічних робіт.

Серед тимчасово недоступних сервісів

Реєстрація, зміни та припинення ФОП

Дія.QR

єВідновлення

Бронювання працівників

Повторні свідоцтва та витяги з ДРАЦС

Перереєстрація авто

Актові записи про зміну імені, народження, шлюб та розлучення

Свідоцтва про народження

Витяг про місце проживання дитини

Заяви на субсидію

єМалятко

Державна реєстрація прав на нерухоме майно

Інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

Витяг з ЄДР

Реєстрація ТОВ на підставі модельного статуту

Зміна місця проживання

Заяви до міжнародного Реєстру збитків

Гранти єРобота

Будівельні послуги

еПідприємець

єОселя

єДекларація

Шлюб онлайн (крім послуги заручин)

Усі інші сервіси та послуги працюватимуть у звичному режимі. Користувачам радять стежити за оновленнями в застосунку та на порталі «Дія», де одразу повідомлять про відновлення повної функціональності сервісів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні запустили «Дія.Картку» — новий універсальний платіжний інструмент для отримання державних виплат. Тепер громадянам не потрібно оформлювати окремі картки для кожної соціальної допомоги чи послуги, усе можна отримувати через одну картку.