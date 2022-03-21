Українці у "Дії" зможуть керувати "Байрактаром" і знищувати техніку ворога: як це зробити

Українці у "Дії" зможуть керувати "Байрактаром" і знищувати техніку ворога: як це зробити

У застосунку "Дія" з'явилася нова гра.

У "Дії" запустили нову опцію, завдяки якій українці можуть керувати легендарним безпілотником "Байрактар", за допомогою якого можна вражати цілі високоточними бомбами.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Йдеться про онлайнгру "єБайрактар". У ній потрібно збивати російські танки та не дати їм пройти через українські блокпости. За кожен збитий танк нараховуються бали. Усі гравці потрапляють до турнірної таблиці.

"Для тих, хто просив управління Байрактаром через "Дію". Оновлюйте застосунок та переходьте в послуги! Факультативно наша команда з друзями запустили для вас "цифрове заспокійливе", - написав міністр.

Щоб зіграти в гру, потрібно:

оновити мобільний застосунок "Дія";

зайти в розділ "Послуги";

обрати "єБайрактар" та грати.

"Ви просили — ми зробили! Тепер у застосунку можна керувати тим самим легендарним безпілотником. Створили гру, де кожен може спробувати себе в ролі оператора Байрактару. Відправляйте окупантів услід за російським військовим кораблем. Кожен із нас уже герой, скоро переможемо!" - йдеться в повідомленні.

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